Prefeitura articula secretarias e organiza resposta integrada à cheia do Rio Madeira

Publicada em 04/02/2026 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta terça-feira (3), uma série de reuniões para alinhar ações preventivas diante da cheia do Rio Madeira. A iniciativa reúne diferentes secretarias municipais para estruturar respostas coordenadas às comunidades em situação de vulnerabilidade.
A articulação envolve a Secretaria Geral de Governo (SGov), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semias) e a Defesa Civil Municipal, com foco na organização das frentes de atuação e no atendimento direto à população.
A proposta da gestão municipal é integrar as pastas, definir fluxos de trabalho e planejar o uso dos recursos públicos de forma clara, com atenção às famílias que vivem nas áreas afetadas tanto na zona urbana quanto nos distritos.
De acordo com a gestão municipal, a integração entre as secretarias sustenta o modelo de atuação adotado pelo município. “Nossa gestão atua de forma preventiva. As secretarias trabalham em total coesão para que ninguém fique desassistido. Estamos montando uma estrutura com planejamento, garantindo que o suporte chegue com agilidade tanto na área urbana quanto nos distritos”, disse Léo Moraes, prefeito.
A assistência social e inclusão concentra as ações voltadas ao atendimento das famílias atingidas. Segundo a secretária, o planejamento inclui a distribuição de itens básicos. “Estamos traçando estratégias para levar itens essenciais como cestas básicas, hipoclorito e água potável”, afirmou Lucília Muniz de Queiroz, secretária, Semias.
A secretaria também orienta que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único para acesso aos benefícios sociais. As equipes de campo contam com assistentes sociais e psicólogos, com estrutura para realizar ou atualizar o cadastro no momento do atendimento, conforme a necessidade identificada.
Trabalho prevê ações antes, durante e após o período de cheia, explicou Marcos Berti
De acordo com a prefeitura, o monitoramento do nível do rio ocorre em todo o eixo do Madeira. O trabalho prevê ações antes, durante e após o período de cheia. “Nosso intuito é a prevenção e a mitigação. Estamos alinhando o organograma de ações para atuar antes, durante e depois da cheia. Já temos campanhas de doações em andamento, e estamos prontos para ampliar o leque de ajuda conforme as necessidades emergenciais surgirem”, explicou Marcos Berti, superintendente da Defesa Civil Municipal.
A operação em campo também envolve reforço logístico e uso de tecnologia. De acordo com a Secretaria de Governo, a operação começa no fim de fevereiro com sete frentes de trabalho distribuídas entre o Baixo, Médio e Alto Madeira e a área urbana da capital. “Atenderemos simultaneamente o Baixo, Médio e Alto Madeira, além da sede de Porto Velho. Vamos utilizar um aplicativo da Prefeitura para mapear dados em tempo real, identificando desde o perfil social até os impactos na cadeia produtiva das famílias”, disse o Tenente-Coronel PM Marcelo Victor Duarte do Gabinete Militar a Prefeitura.
Uma nova reunião integrada entre todas as secretarias envolvidas está prevista para esta sexta-feira (06), quando será definido o cronograma das atividades.
