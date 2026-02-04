Governo de Rondônai fortalece ações de segurança viária e é destaque nacional no envio de dados ao sistema do Pnatrans

Publicada em 04/02/2026 às 11h44
O governo de Rondônia vem se destacando no cenário nacional ao fortalecer ações estratégicas de segurança viária, com foco na redução de mortes e lesões no trânsito. Atualmente, o estado figura entre os quatro Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) que mais enviaram dados ao novo Sistema de Gestão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), operado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes.
A atuação do Detran de Rondônia tem sido fundamental para garantir a alimentação contínua e qualificada do sistema, que permite o monitoramento preciso das ações desenvolvidas nos estados, além da consolidação de indicadores voltados à educação no trânsito, fiscalização, engenharia e infraestrutura viária.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em dados e planejamento fortalece a promoção de um trânsito mais seguro para todos, com foco na preservação da vida.
SISTEMA QUE FORTALECE POLÍTICAS PÚBLICAS
O sistema da Senatran possibilita o cruzamento de informações, análise de indicadores e acompanhamento em tempo real das ações do Pnatrans, fortalecendo a tomada de decisões baseadas em evidências. A iniciativa amplia a transparência e contribui diretamente para a formulação de políticas públicas mais eficazes em todo o país.
Ações educativas e de fiscalizações são intensificadas para reduzir o número de ocorrências e preservar vidas
Revisado em 2023, o Pnatrans passou a contar com uma versão mais acessível, focada em transparência, conformidade, simplificação e efetividade. Ao todo, o plano reúne 70 ações estratégicas, com potencial de salvar cerca de 86 mil vidas entre 2021 e 2030.
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, as informações alimentadas pelo Detran de Rondônia são essenciais para medir resultados, planejar intervenções e acompanhar a evolução das metas. “Trabalhamos para garantir dados confiáveis, atualizados e alinhados aos padrões nacionais. É o resultado de diferentes frentes de trabalho das nossas equipes: em constante investimento em engenharia de tráfego, fiscalização e educação de trânsito, sempre ampliando as ações em todos os municípios, buscando preservar vidas, e em conformidade com o real sentido do Pnatrans”, destacou.
A meta nacional estabelece que, até 2030, o Brasil reduza em pelo menos 50% o índice de mortes no trânsito, tomando como base os dados de 2020.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!