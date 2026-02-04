Águas de Rolim de Moura instala equipamento de autoatendimento no Distrito de Nova Estrela

Publicada em 04/02/2026 às 11h37
A Águas de Rolim de Moura instalou um equipamento de autoatendimento na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Distrito de Nova Estrela, ampliando o acesso dos moradores aos serviços da concessionária e garantindo mais praticidade no dia a dia da comunidade.
Com o novo dispositivo de atendimento, os clientes passam a contar com a facilidade de emitir a segunda via da fatura, realizar o pagamento da conta e parcelar débitos no cartão de crédito em até 12 vezes, além da opção de pagamento via Pix e código de barras. O atendimento está disponível das 7h às 17h, diretamente na ETA do distrito.
Para o morador Nivaldo Pereira Lagasse, a iniciativa representa um avanço importante para a população local.
“Isso aqui traz uma vantagem muito grande porque facilita a vida do usuário, às vezes a fatura pode molhar e danificar o código e com essa opção, a gente não fica sem acesso. É uma vitória muito grande para o povo de Nova Estrela, porque acessibilidade é tudo. Além disso, poder pagar no cartão, parcelar e usar Pix ajuda muito a comunidade”, destacou.
De acordo com Alessandro Santos, líder de atendimento do setor comercial da Águas de Rolim de Moura, a instalação do equipamento reforça o compromisso da concessionária com a proximidade e a comodidade dos clientes.
“Trouxemos mais facilidade e praticidade para os moradores do Distrito de Nova Estrela. Agora, quem mora aqui pode emitir a segunda via da fatura, parcelar seus débitos no cartão de crédito em até 12 vezes e resolver tudo sem precisar sair do distrito, é mais conforto e mais agilidade para a população”, explicou.
A ação faz parte dos investimentos contínuos da Águas de Rolim de Moura para modernizar o atendimento, aproximar os serviços da comunidade e oferecer soluções que acompanham a rotina dos clientes, fortalecendo a relação de confiança com a população do distrito.
