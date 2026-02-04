Publicada em 04/02/2026 às 11h55
ESTÁ NA REGRA
Apesar das reclamações de flamenguistas, a expulsão de Carrascal em seu retorno ao campo, para o início do segundo tempo, está conforme as normas da Fifa. Foi um caso de “cartão disciplinar”, que poderia ser aplicado até depois de reiniciada a partida.
HOMENAGEM
Ela já é 6 vezes medalhista olímpica, duas delas de ouro, e na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão/Corina, depois de amanhã (15 hs Rondônia), será uma das personalidades mundiais que conduzirão a Bandeira Olímpica: ela é a ginasta Rebeca Andrade.
SÍMBOLO
O Comitê Olímpico Internacional ao escolher os oito condutores da bandeira considera que as histórias de vida desses indivíduos podem inspirar pessoas em todo o mundo.
O “OSCAR DO ESPORTE”
Em 2025, recebeu o prêmio Laureus World Comeback of the Year, é uma categoria do prestigiado Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte", em 2020 outorgado a Louis Hamilton e Messi
FUTSAL
Por 2x1, o Brasil ganhou, pela terceira vez consecutiva da Argentina, e levou o título maior da Copa América de Futsal placar igual ao da decisão do último mundial. O jogo foi em Luque (ARG) mas a seleção comandada por Marquinhos Xavier buscou a vitória no minuto final. Foi o 12° título da Copa América.
TÊNIS DE MESA
Em São Francisco (EUA) o brasileiro Hugo Calderano manteve seu posto de “melhor das Américas”, vencendo por 4 sets a um o norte americano Kanak Jha. O mesatenista número 3 do mundo, Hugo Calderano, ainda assegurou a vaga direta para a Copa do Mundo. As outras 3 vagas do continente ficaram com os classificados em 2º, 3º e 4º lugares.
COPA DO MJUNDO
A Copa do Mundo vai ser em 2029, na cidade de Rio de Janeiro.
CORINTIANAS NA VICE
Enquanto em Brasília o Corintians vencia o Flamengo por 2x0, o time feminino de futebol conhecido por “Brabas” perdeu a final do mundial interclubes para o Arsenal (ING), que com toda a decantada superioridade técnico-financeira só conseguiu derrotar as meninas do Corintianas por 3x2, com um gol na prorrogação.
