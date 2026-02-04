Cernic em Cacoal recebe mais recursos com apoio do Deputado Cirone Deiró

Publicada em 04/02/2026 às 13h40
O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) recebeu novos aparelhos de ar-condicionado. Foram investidos R$ 85 mil na aquisição dos equipamentos, que vão ser instalados nas salas de aula e em outros espaços da instituição. Os recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, a pedido da vereadora Nice Condaque.
O Cernic foi criado há cerca de 40 anos, por pais de crianças com deficiência. Atende, atualmente, em torno de 300 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. São oferecidos serviços nas áreas de educação especial, saúde e assistência social.
Com o passar dos anos, o Cernic recebeu obras de reformas e ampliações, com o objetivo de atender a crescente demanda. No final do ano de 2025 a instituição foi contemplada com mais três salas de aula e dois banheiros, construídos com recursos assegurados por Cirone Deiró. “Buscamos novamente o apoio do deputado, para que os novos espaços possam contar com a climatização adequada e para que os aparelhos antigos também possam ser substituídos”, disse Nice Condaque.
De acordo com a vereadora, a climatização influencia diretamente no aprendizado, desenvolvimento e bem-estar dos alunos, beneficiando também os profissionais que atuam na instituição diariamente. “O Cernic tem contado com o apoio contínuo do deputado Cirone e vem sendo administrado, ao longo dos anos, por pessoas sérias e comprometidas”, afirmou Nice.
