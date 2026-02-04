Comentário inusitado de Whindersson viraliza em post de Ana Castela

Publicada em 04/02/2026 às 15h03
Uma publicação recente de Ana Castela nas redes sociais ganhou destaque além das imagens compartilhadas. O que chamou a atenção do público não foi apenas a sequência de fotos postadas pela artista, mas uma interação específica nos comentários que rapidamente se espalhou entre os seguidores.
Ao atualizar o Instagram com novos registros da rotina, Ana recebeu uma enxurrada de elogios de fãs e de nomes conhecidos do meio artístico. Entre eles, o humorista Whindersson Nunes deixou uma mensagem curta, mas que acabou roubando a cena: “Sabor galope”. O comentário foi publicado na terça-feira (3) e logo se tornou um dos mais curtidos da postagem.
A expressão usada por Whindersson faz referência a um bordão popularizado pelo influenciador Toguro, conhecido por comentar fotos de celebridades com a frase “sabor energético”, associada à divulgação de sua marca de suplementos. No caso de Ana Castela, o humorista adaptou o termo e incluiu “galope”, em alusão direta ao apelido da cantora, chamada pelo público de “boiadeira”.
A brincadeira rapidamente engajou os internautas. O comentário ultrapassou a marca de oito mil curtidas e gerou centenas de respostas, com seguidores repercutindo a criatividade da frase e reforçando o alcance das interações entre celebridades nas redes sociais.
