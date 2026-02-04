Com atuação estratégica do Tribunal de Contas, Rondônia alcança o melhor resultado da série histórica do Saero e consolida avanços na alfabetização

Publicada em 04/02/2026 às 16h42
Rondônia alcançou, em 2025, o melhor resultado de toda a série histórica do Saero, sistema estadual de avaliação que mede a aprendizagem dos estudantes da rede pública, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática.
O desempenho histórico, observado principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, reflete avanços consistentes no ciclo de alfabetização e evidencia a contribuição estratégica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) no fortalecimento da governança educacional, na articulação interinstitucional e no acompanhamento de políticas públicas orientadas por evidências.
O resultado marca não apenas a retomada do crescimento após a queda registrada em 2024, mas a superação do patamar excepcional alcançado em 2023, estabelecendo um novo marco para a aprendizagem na rede pública estadual.
ALFABETIZAÇÃO COMO PRIORIDADE: AVANÇOS CONSISTENTES NO 2º E 3º ANOS
Os dados preliminares do Saero indicam que o 2º e o 3º anos do ensino fundamental, etapas diretamente contempladas pelas ações estruturantes da política de alfabetização, alcançaram os melhores resultados já registrados. Em Língua Portuguesa, que é o eixo central das formações continuadas voltadas aos professores alfabetizadores, os avanços foram especialmente expressivos.
Contribuição estratégica do TCE-RO fortalece a governança educacional
No 2º ano, o percentual de crianças com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa passou de 59% em 2024 para 68% em 2025, um salto relevante em apenas um ano. No 3º ano, os resultados confirmam ganhos consistentes no processo de alfabetização e letramento, consolidando estratégias pedagógicas voltadas à aprendizagem na idade certa.
RESULTADOS SIGNIFICATIVOS NO 5º ANO
No 5º ano do ensino fundamental, os indicadores apontam avanços muito significativos tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, alcançando o melhor patamar da série histórica.
O desempenho sinaliza maior continuidade pedagógica entre a alfabetização e os anos subsequentes, indicando que os efeitos positivos das políticas adotadas nos anos iniciais se estendem ao longo da trajetória escolar.
PAIC: UMA POLÍTICA ESTRUTURANTE CRIADA PELO TCE-RO
Entre os principais fatores que explicam o desempenho de Rondônia está o fortalecimento do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), uma iniciativa desenvolvida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
O programa atua como política estruturante, promovendo formações pedagógicas continuadas, diagnósticos educacionais, escuta ativa de gestores escolares e acompanhamento sistemático das ações de alfabetização em todos os municípios.
Os resultados confirmam ganhos consistentes no processo de alfabetização e letramento
Ao induzir a melhoria da política pública com base em dados, evidências e diálogo institucional, o TCE-RO contribui para qualificar a atuação dos sistemas municipais e estadual de ensino, respeitando a autonomia pedagógica e fortalecendo a capacidade de resposta das redes educacionais.
PROALFA: COOPERAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS PARA ALFABETIZAR NA IDADE CERTA
Outro fator que contribuiu para os resultados alcançados por Rondônia foi a atuação do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (ProAlfa-RO), iniciativa do Governo do Estado. O objetivo é fortalecer a cooperação entre estado e municípios para que estudantes estejam alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental.
Um dos diferenciais do programa foi a criação da Coordenadoria de Articulação com os Municípios, na Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RO), responsável por manter um canal permanente de diálogo e apoio técnico às redes municipais, contribuindo para o alinhamento das ações pedagógicas e para o avanço da alfabetização.
GAEPE-RO: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL A SERVIÇO DA APRENDIZAGEM
Outro diferencial relevante é a atuação do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação em Rondônia (GAEPE-RO), um espaço interinstitucional que reúne o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, além de representantes das secretarias municipais e estadual de Educação. Também participam a Undime, Conselho Estadual de Educação, União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (UCAVER), além de outros parceiros, como o Instituto Articule.
O percentual de crianças com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa passou de 59% em 2024 para 68% em 2025
O GAEPE-RO tem desempenhado papel fundamental no alinhamento de políticas públicas, no apoio técnico aos municípios e na construção de soluções conjuntas para os desafios educacionais do estado. A atuação colaborativa do grupo fortalece a governança da educação, reduz sobreposições, aprimora decisões e amplia a efetividade das ações implementadas nas redes de ensino.
Os resultados do Saero demonstram que, quando instituições se unem em torno de um propósito comum, é possível garantir às crianças o direito de aprender na idade certa.
PROFESSORES E GESTORES: O RESULTADO NASCE NA SALA DE AULA
Os avanços alcançados também são fruto da atuação incansável dos professores alfabetizadores e gestores educacionais em todo o estado. São esses profissionais que transformam políticas públicas em prática pedagógica cotidiana, enfrentando desafios estruturais e sociais com dedicação, criatividade e compromisso com cada criança.
O reconhecimento obtido por Rondônia é, igualmente, um reconhecimento à força do trabalho desses educadores, que sustentam a aprendizagem como prioridade e fazem da escola um espaço real de transformação.
DESAFIOS PERSISTENTES REFORÇAM A IMPORTÂNCIA DA BASE CONSTRUÍDA
Apesar dos avanços expressivos nos anos iniciais, os dados também revelam desafios nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com tendências de queda ou avanços ainda modestos. O contraste reforça a centralidade da alfabetização como base estruturante para enfrentar fragilidades acumuladas ao longo da trajetória escolar.
UMA CONQUISTA COLETIVA EM FAVOR DAS CRIANÇAS RONDONIENSES
Ao alcançar o melhor resultado da série histórica do Saero, Rondônia consolida um novo patamar para a educação pública. A conquista é dos professores, gestores escolares, municípios, estado, famílias e instituições que atuam de forma colaborativa. E é, sobretudo, uma conquista das crianças rondonienses, que avançam com mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.
Nesse cenário, a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio do PAIC e do GAEPE-RO, reafirma o papel do controle externo como indutor de políticas públicas mais efetivas, humanas e orientadas ao interesse público.
