“Ele é realmente muito lindo”: Margot Robbie rasga elogios a Wagner Moura
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/02/2026 às 15h56
O ator Wagner Moura voltou a ganhar destaque fora das telas após ser citado com entusiasmo por colegas de Hollywood. Durante entrevista ao UOL, conduzida pela jornalista Fernanda Talarico, os atores Margot Robbie e Jacob Elordi fizeram elogios públicos ao brasileiro enquanto comentavam a recepção internacional do cinema e a relação do público do Brasil com produções estrangeiras.

A conversa ocorreu no contexto da divulgação de O Morro dos Ventos Uivantes, filme protagonizado por Robbie e Elordi, com estreia prevista para os próximos meses. Em determinado momento, a repórter observou que os brasileiros estariam “torcendo em dobro” em premiações, tanto por Wagner Moura quanto por Jacob Elordi — este último indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Frankenstein.

O comentário abriu espaço para manifestações diretas sobre o ator baiano. Jacob Elordi foi sucinto e enfático: “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”, afirmou. Na sequência, Margot Robbie endossou a fala do colega e lembrou uma aparição recente de Moura em premiação internacional. “Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco… eu fiquei tipo… desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito lindo”, disse a atriz, em declaração registrada pela Folhapress.

Os elogios reforçam a presença de Wagner Moura no circuito internacional e a atenção que o ator vem despertando entre colegas e público estrangeiro, ampliando o reconhecimento do talento brasileiro em grandes produções e eventos do cinema mundial.

 

