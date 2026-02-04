Piscicultura sustentável avança com parceria entre Prefeitura e Unir
Por  Sema/Augusto Soares
Publicada em 04/02/2026 às 15h57
A Prefeitura de Porto Velho e a Universidade Federal de Rondônia (Unir) realizaram uma reunião de alinhamento estratégico com foco no fortalecimento sustentável da piscicultura no município. Entre os temas abordados esteve o PROAQUA Conect, tecnologia digital voltada ao suporte técnico aos produtores.

Além da ferramenta tecnológica, o encontro contou com a participação de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e tratou da regularização ambiental e da consolidação da cadeia produtiva do pescado, com o objetivo de impulsionar a economia local.

Durante a reunião, os técnicos da Sema, sob a coordenação do diretor de Licenciamento Ambiental, Roberval Zúniga, destacaram à equipe do PROAQUA a importância do licenciamento ambiental para que os produtores atuem dentro da legalidade. A medida garante segurança jurídica e contribui para a preservação dos recursos naturais, fortalecendo a produção de forma sustentável.

A professora doutora Jucilene Braitenbach, coordenadora do PROAQUA, apresentou as frentes de atuação do programa. Entre os principais benefícios estão a assistência técnica direta aos produtores e a implantação de Unidades de Desenvolvimento Produtivo (UDPs).

“O município mantém parcerias com diversos setores para fortalecer cada vez mais a piscicultura local. Essa rede inclui o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Semagric, Emater-RO, Senar/Faperon, sindicatos rurais, CREA, MDA e Unicafes, além do setor privado”, informou o secretário da Sema, Vinícius Miguel, que também agradeceu a equipe técnica da Unir.

NÚMEROS

A Sema informou que Porto Velho conta atualmente com a seguinte estrutura em expansão no setor aquícola:

- 70 piscicultores cadastrados no programa;
- Três indústrias de beneficiamento ativas, sendo duas certificadas com o selo SISBI;
- Presença de técnicos regionais para acompanhamento contínuo.

A reunião contou com a presença da coordenação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura em Rondônia (PROAQUA), liderada pela professora doutora Jucilene Braitenbach, além de Marli Lustosa (bióloga), Luisa Cabral (engenheira de pesca) e Celma Maria (zootecnista). As representantes foram recepcionadas pelo diretor de Licenciamento Ambiental da Sema, Roberval Zúniga, e sua equipe técnica.

