Jade Picon diz que atraso de voo a livrou de tiroteio em São Paulo: “Foi um livramento”

Publicada em 04/02/2026 às 15h50
A influenciadora Jade Picon, de 24 anos, contou nas redes sociais que um atraso de voo acabou mudando seus planos na capital paulista e a afastou de um local onde ocorreu um tiroteio na tarde desta terça-feira (3), em São Paulo.
Em Stories no Instagram, Jade explicou que estava na cidade para cumprir compromissos profissionais após um período afastada da internet, quando participou de um retiro espiritual. “São Paulo… trabalhar, reuniões, campanha e prova de roupa. Semana que vem tem Carnaval”, disse ao detalhar a retomada da agenda.
Na sequência, a influenciadora revelou que o voo atrasado foi determinante. “Hoje foi um dia bem atípico porque o voo atrasou e depois a gente foi descobrir que foi praticamente um livramento. Aconteceu um tiroteio na frente de onde a gente ia ter reunião”, relatou.
Jade afirmou que chegou a passar pelo endereço após o ocorrido. “Passei por lá… vi tudo que tinha acontecido”, contou. Ao final, relacionou o episódio a um sinal do destino: “Tudo tem um motivo, até o atraso de um avião”.
O confronto citado ocorreu na Avenida Faria Lima, após uma ocorrência policial iniciada no Morumbi. Segundo informações oficiais, uma perseguição resultou em confronto, deixando um suspeito morto e quatro pessoas baleadas. Durante a ação, uma vítima que havia sido rendida em uma residência foi resgatada, e itens como veículos, armas, simulacros e objetos roubados foram apreendidos, conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
