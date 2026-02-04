“Eu fui 100% verdadeira”: Gracyanne pede desculpas à atual de Belo após declaração

Publicada em 04/02/2026 às 15h11
A declaração feita por Gracyanne Barbosa em maio de 2025, na qual afirmou ainda desejar reatar o casamento com Belo, voltou ao centro do debate. Desta vez, a influenciadora resolveu esclarecer o episódio e fazer um pedido público de desculpas à modelo Rayane Figliuzzi, atual companheira do cantor à época.
Em entrevista ao portal LeoDias, Gracyanne explicou que não tinha conhecimento da seriedade do relacionamento entre Belo e Rayane quando deu a declaração. Segundo ela, a falta de informações claras influenciou diretamente sua postura. “Eu fui 100% verdadeira, queria e, no momento, até peço desculpas para a atual namorada dele, porque, na época, eu nem tinha noção de que eles tinham um relacionamento sério”, afirmou.
A musa fitness reconheceu que a fala pública acabou soando como desrespeitosa. “Assim, pareceu e pode ser que tenha tocado”, disse, ao comentar a repercussão. Ainda assim, ela garantiu que jamais teria se posicionado daquela forma se soubesse que se tratava de um namoro consolidado. “Eu jamais desrespeitaria se eu soubesse que era um relacionamento sério”, reforçou.
Ao ser questionada sobre a impressão de que Belo teria seguido em frente enquanto ela ainda estaria ligada ao passado, Gracyanne afastou qualquer clima negativo. Para ela, a felicidade do ex-marido é motivo de celebração. “Eu acho incrível, ele merece”, declarou.
Sobre a entrevista concedida em 2025, Gracyanne afirmou não se arrepender da sinceridade, mas reconheceu que deveria ter agido de outra maneira. “Eu não ia te falar que não queria voltar, porque você sabe que eu não ia mentir, mas eu não falaria sim, porque eu acho que foi um desrespeito com ela”, explicou.
Encerrando o assunto, a influenciadora reiterou que sua atitude teria sido diferente caso tivesse mais clareza sobre o relacionamento de Belo. “Se ele estava numa relação já firme, eu me arrependo, porque eu acho, sim, que é uma falta de respeito, mas ali eu falei a minha verdade”, concluiu.
Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024. Meses depois, durante entrevista concedida diretamente do Votu International Rodeo, em Votuporanga (SP), ela foi direta ao confirmar o desejo de reconciliação. “Quero!”, disse na ocasião.
