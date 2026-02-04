Curto-circuito em ar-condicionado é registrado em escola municipal de Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 16h05
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que a Unidade Municipal de Educação Marise e Castiel registrou um curto-circuito provocado por falha em uma central de ar-condicionado.
No momento da ocorrência, a escola estava fechada e contava apenas com a presença de guardas patrimoniais. Não havia alunos, professores ou outros servidores no local. A ação imediata da equipe de vigilância evitou que o problema se ampliasse e limitou o dano à perda do equipamento.
“Foi uma situação pontual, controlada com rapidez, sem qualquer impacto na estrutura da escola ou risco às pessoas. Todas as unidades passam por acompanhamento e, quando ocorre um registro como esse, a orientação é revisar a parte elétrica para garantir tranquilidade à comunidade escolar”, afirmou Giordani Lima, secretário municipal de Educação.
A Semed esclarece que não houve dano estrutural ao prédio nem prejuízo ao funcionamento da unidade. Como medida preventiva, será realizada uma inspeção completa na rede elétrica da escola, com foco na segurança das instalações e no uso adequado dos equipamentos.
As aulas na Unidade Municipal de Educação Marise e Castiel serão retomadas normalmente na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026.
A Secretaria Municipal de Educação reforça que mantém protocolos de segurança e prevenção em todas as escolas da rede municipal, com atenção permanente às condições de funcionamento dos prédios e equipamentos.
