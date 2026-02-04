UNIR abre concurso com 47 vagas para professores efetivos em diversas áreas

Publicada em 04/02/2026 às 17h01
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta quarta-feira (4) novo edital de concurso público para seleção de 47 professores efetivos do Magistério Superior. As oportunidades contemplam áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, exatas, saúde e linguagens, para atuação em diversos cursos de graduação ofertados pela instituição nos campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.
As inscrições serão abertas no dia 13 de fevereiro e seguem até dia 5 de março. A taxa varia conforme a titulação e o regime de trabalho da vaga pretendida: R$ 70 para vagas que exigem especialização, R$ 185 para vagas do título de mestre e R$ 265 para vagas do título de doutor.
O edital completo, com o detalhamento das vagas, requisitos, etapas do concurso e cronograma, está disponível na página oficial da UNIR (unir.br) e no link editais.unir.br. Neste momento, o edital segue no período para impugnação até dia 8 de fevereiro.
Isenção de taxa
Será concedida isenção da taxa de inscrição em dois casos: para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e também para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O prazo para solicitação de isenção será de 13 a 19 de fevereiro de 2026, e os requisitos deverão ser comprovados no momento da inscrição.
Vagas e requisitos
Entre as áreas previstas no edital estão Administração, Artes, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciência da Informação, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Educação, Ensino, Engenharia de Produção, Filosofia, Física, Geociências, História, Letras, Linguística, Medicina, Psicologia e Química. Os requisitos de formação variam conforme a vaga, podendo exigir especialização, mestrado ou doutorado.
O edital também prevê reserva legal de vagas para ações afirmativas. Do total de 47 oportunidades, 12 vagas são destinadas a pessoas negras, três a pessoas com deficiência, uma a indígenas e uma a quilombolas, conforme a legislação vigente.
Provas
A seleção será realizada em três etapas. A primeira é a prova escrita, que avaliará os conhecimentos específicos da área e tem caráter eliminatório e classificatório. Em seguida, os candidatos aprovados farão a prova didática, destinada a analisar a capacidade de ensino e também com caráter eliminatório e classificatório. Por fim, haverá a prova de títulos, que considera formação acadêmica e experiência profissional para classificação dos concorrentes.
Regime de trabalho e remuneração
As vagas são ofertadas nos regimes de 20 horas semanais e de Dedicação Exclusiva (40 horas). A remuneração inicial é composta por vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação, com valores que variam conforme o regime de trabalho e a titulação do candidato.
No regime de 20 horas, a remuneração inicial é de R$ 3.986,97 para especialistas, R$ 4.450,54 para mestres e R$ 5.454,93 para doutores, além de auxílio-alimentação de R$ 587,50. Já para o regime de Dedicação Exclusiva, os valores iniciais são de R$ 7.416,03 para especialistas, R$ 10.506,46 para mestres e R$ 14.463,85 para doutores, acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00.
Concurso Docente Efetivo UNIR 2026
Vagas: 47 vagas (21 áreas do conhecimento)
Campus: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena
Inscrições: de 13/02/2026 a 05/03/20
