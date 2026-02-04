Visita institucional: presidente do TJRO recebe comandante da PM
Por TJ/RO
Publicada em 04/02/2026 às 16h23
Nos acompanhe pelo Google News

 O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, recebeu, nesta terça-feira, dia 03 de fevereiro, em seu gabinete, o comandante geral da PM, Cel. Glauber Souto.

Além de dar as boas-vindas ao comandante da Polícia Militar do Estado, o presidente do TJRO alinhou pautas comuns à duas instituições relacionadas à segurança, entre elas o observatório da segurança do Judiciário e a violência contra a mulher, cogitando possíveis parcerias.

Ambos desejaram sucessos em suas respectivas jornadas como dirigentes e se colocaram à disposição para as demandas institucionais. 

Geral VISITA
Imprimir imprimir