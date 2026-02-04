"CONTRA IMIGRANTES"

Após discurso de Bad Bunny contra o ICE, porta-voz da Casa Branca ironiza protesto

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada sobre o discurso do cantor porto-riquenho Bad Bunny, no Grammy, que pediu pelo fim do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos.