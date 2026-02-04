Divisão na disputa pelo Senado em Ji-Paraná, três nomes estão na lista de pré-candidatos, líderes do União Progressista ajustam a pré-campanha

Publicada em 04/02/2026 às 14h00
Parceria – A federalização do PP e União Brasil em nível nacional, situação que se estende aos diretórios regionais, proporcionou uma parceria muito forte na disputa dos votos ao Congresso Nacional (Senado e Câmara Federal) nas eleições gerais de outubro em Rondônia. A junção entre Partido Progressista e União Brasil resultou na consolidação da União Progressista, que tem na cabeça dois nomes de enorme peso político-eleitoral no Estado. Os deputados federais Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e o colega de câmara, Maurício Carvalho, do União Brasil, estiveram reunidos recentemente para se programarem, harmonicamente, para as eleições deste ao, que reelegerão e elegerão presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas.
Futuro – Na pauta das duas lideranças políticas de Rondônia, a formatação de pré-candidatos em condições de sucesso nas urnas. Sílvia Cristina foi a segunda deputada federal mais bem votada em 2022, somando 64.941 votos, e Maurício o quarto com 32.636 votos. Para as eleições de outubro, o projeto de Sílvia Cristina é concorrer a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, presidente regional do MDB, e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. Rogério tem pretensões de concorrer à sucessão estadual e Confúcio também, mas existe, até a possibilidade de ele “pendurar as chuteiras” na política. Confúcio, além de senador, já foi governador (dois mandatos seguidos), prefeito de Ariquemes (três mandatos) e deputado federal. Maurício formata a reeleição à Câmara Federal. Ele e Sílvia têm chances reais de sucesso nos projetos para este ano. Quem viver verá...
Alinhamento – No encontro entre as duas lideranças regionais a discussão sobre o projeto para alinhar as candidaturas ao Senado (duas vagas de cada Estado e Distrito Federal), e a deputados (federal e estadual). Hoje a federação (PP-UB) em Rondônia tem 4 deputados federais. Na Assembleia Legislativa o União Brasil tem cinco deputados e o PP, nenhum, números que deverão ser alterados e, provavelmente ampliados, após a Janela Partidária, que ocorrerá no período de 7 de março a 5 de abril, quando deputados e vereadores poderão mudar de partido sem que tenham implicações com a perda dos mandatos, devido a legislação eleitoral. Pela Lei Eleitoral, o mandato pertence aos partidos políticos, por isso a importância da filiação dentro dos prazos legais. Exemplo: caso o deputado –ou vereador– for expulso do partido devido a não cumprimento de exigências legais ele perderá o mandato e assumirá o seu suplente.
Senado – A expectativa das eleições ao Senado em Rondônia é enorme, devido ao número significativo de lideranças em condições de ocuparem as duas vagas que estarão na disputa. Os dois senadores, Confúcio e Rogério provavelmente estarão fora da reeleição. Como já citamos, Rogério deverá concorrer à sucessão estadual e Confúcio poderá até ficar fora da disputa. Hoje temos o ex-senador Acir Gurgacz, de Ji-Paraná, que preside o PDT no Estado; a presidente estadual do PP, Sílvia Cristina, e, a possibilidade de Confúcio Moura (MDB) optar pela reeleição também existe, mas as pessoas mais próximas do senador, dizem que provavelmente ele, por problemas pessoais poderá ficar fora das eleições deste ano.
Senado II – Também estão na disputa o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheidt, do PL, amigo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que trabalha uma candidatura a senador, mesmo sem nunca ter participado do processo político-eleitoral. O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) está entre os prováveis candidatos às duas vagas ao Senado nas eleições de outubro. Sílvia Cristina e Acir Gurgacz são políticos com potencial eleitoral em condições de leva-los ao objetivo. O problema é que ambos são de Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado, com cerca de 100 eleitores e, uma divisão de votos não é ideal no processo político-eleitoral. E ainda tem Scheidt, também de Ji-Paraná. Como teremos duas vagas, a partilha dos votos em no município e na região, poderá favorecer um terceiro, no caso o deputado Camargo, político de extrema-direita, que, apesar de iniciante no processo político-partidário-eleitoral, poderá ser a surpresa nas eleições ao Senado deste ano.
Moradores do Bairro São Sebastião, Zona Norte de Porto Velho flagraram um ladrão que estava na terceira tentativa de furtos e roubos numa vila de apartamentos. O marginal teve os dedos da mão direita decepados +++ Se a moda pega certamente teremos um Brasil repleto de manetas. A começar pela Capital Federal, onde se concentra o maior número de “amigos” do alheio +++ A direção da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), criada pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça, maior bloco carnavalesco de rua do Norte do País, reunirá a imprensa para o tradicional almoço de confraternização. A feijoada será no Restaurante Quintal Gastronômico, no sábado (7), a partir das 12h, exclusivamente para jornalista, segundo a colega Yale Dantas , assessora da BVQQ +++ A pulseira está sendo entregue na sede da BVQQ na sua sede, Rua Joaquim Nabuco, área central de Porto Velho, hoje (4). A entrega também ocorrerá na quinta-feira (5), a exemplo de hoje, no horário comercial +++ Santos e São Paulo jogam hoje (4) pelo Campeonato Brasileiro, a partir das 20h, na Vila Belmiro. Pelo Paulistão, no sábado (31), o São Paulo venceu (2x0) o Santos jogando no Morumbi +++ Ainda jogam nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, Bragantino e Atlético Mineiro (18h), Flamengo e Internacional (18h), Remo e Mirassol (20h), Grêmio e Botafogo (20,30h). E o Palmeiras enfrenta o Vitória, às 20h30, após ser derrotado (1x0) pelo Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Paulistão, no domingo (1º).
