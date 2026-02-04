Novos uniformes, mais profissionais e premiação marcam volta às aulas em Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 15h35
Uma solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (4), nas dependências da escola Flamboyant, localizada na zona Leste de Porto Velho, marcou a abertura oficial do ano letivo da rede municipal de ensino.
E a volta às aulas começou com premiação para os alunos com bom desempenho na aprendizagem. Foi o caso de Hugo Venâncio, 10 anos, estudante do 5º ano da Flamboyant que ganhou uma bicicleta. “Eu estudo nessa escola desde o primeiro ano, gosto muito daqui, os professores são muito legais e o lanche é muito bom. Hoje vamos comer cachorro-quente”, contou o pequeno Hugo.
Venâncio faz parte do programa “Avalia Porto Velho”, que prepara os estudantes para avaliações externas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero). Mais de mil bicicletas estão sendo entregues as melhores notas dentro da proposta pedagógica.
Pedro Monteiro acompanhou a filha Taila Monteiro, de nove anos, que também foi contemplada com uma bicicleta
O lançamento do início das aulas em 2026 contou com a presença de alunos, professores, pais e representantes do poder público. Vários outros estudantes receberam bicicletas e também os novos uniformes, que neste ano possui uma nova paleta de cores com identidade visual da gestão municipal. A prefeitura também vai entregar kits escolares (short-saia e camiseta; para os meninos, bermuda e camiseta).
Morador de Porto Velho há três anos, Pedro Monteiro acompanhou a filha Taila Monteiro, de nove anos, que também foi contemplada com uma bicicleta e demonstrava grande entusiasmo com o retorno às aulas. “Ela ficou em segundo lugar na avaliação de leitura e ganhou essa bicicleta. Acredito que este ano vai ser só alegria. Estou muito satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta escola para a minha filha”, falou o pai.
Em mensagem encaminhada aos estudantes e servidores da educação, o prefeito Léo Moraes disse que uma de suas metas é transformar a rede municipal de ensino em um ambiente que potencialize as habilidades dos alunos, formando uma nova geração de cidadãos preparados para contribuir com o desenvolvimento da capital rondoniense.
“É um ano letivo que começa cheio de expectativas. Avançamos de forma significativa em 2025 e agora caminhamos para a consolidação do nosso sistema de ensino como um modelo de gestão escolar”, afirmou.
“A administração municipal trabalha para garantir educação de qualidade e crescimento social para todos. Neste ano temos muitas propostas e investimentos para a educação municipal. Desejamos um excelente ano letivo para toda a rede de ensino”, falou Giordani dos Santos Lima, Secretário Municipal de Educação (Semed).
Números da educação
No total, 84 unidades escolares retomaram às atividades letivas neste ano
No total, 84 unidades escolares retomaram às atividades letivas neste ano. A rede municipal contará com 6.800 novos alunos, totalizando 42.122 estudantes matriculados. O Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também integra esse número, com 816 alunos matriculados, que terão aulas no período noturno, garantindo o direito de acesso à educação para todos.
E para assegurar o funcionamento das unidades ao longo de todo o ano, a Prefeitura contará com uma estrutura composta por 3.020 professores e 2.300 servidores de apoio. O efetivo ainda será reforçado com a convocação de mais 165 professores aprovados no último processo seletivo.
Neste ano, o programa Lanche Extra continuará sendo ampliado, garantindo dignidade nutricional aos estudantes. Após a solenidade, os alunos participaram de atividades e seguiram para a sala de aula.
