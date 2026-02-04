INTERIOR

TCE de Rondônia suspende licitação de R$ 19,25 milhões após denúncia de irregularidades; prefeito pode ser multado

Decisão monocrática do conselheiro substituto Omar Pires Dias converteu PAP em Representação e determinou a paralisação imediata da Concorrência Pública 001/2025; prefeitura tem 5 dias para comprovar a suspensão e enviar cópia integral do processo administrativo