Diante de fim de acordo nuclear, aliado de Putin provoca EUA nas redes:

Publicada em 04/02/2026 às 15h15
O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dimitri Medvedev, usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para provocar os Estados Unidos diante do fim de um acordo que limita armas nucleares entre os dois países. No X, o aliado do presidente Vladimir Putin usou um meme para afirmar que “o inverno está chegando”.
Nesta quarta-feira, chega ao fim o tratado New START, que estabelece limites para o número de ogivas nucleares estratégicas que Estados Unidos e Rússia podem manter em seus arsenais ou implantar em mísseis e armamentos militares ativos.
Medvedev afirmou que, pela primeira vez desde 1972, Rússia e Estados Unidos deixam de ter um tratado para limitar armas nucleares estratégicas. Ele citou uma série de acordos firmados ao longo das últimas décadas e disse que tudo isso “ficou no passado”.
Junto do post, o aliado de Putin publicou uma imagem da série “Game of Thrones”. Na trama, a frase “o inverno está chegando” é usada como alerta para a chegada de uma ameaça inevitável e coisas ruins.
Na terça-feira (3), o governo russo afirmou que o fim do tratado seria “muito ruim” para a segurança global. O Kremlin disse ainda estar pronto para um “novo mundo” sem limites para armas nucleares.
“Nós calculávamos que isso poderia acontecer, não há nada de inesperado, e tampouco vemos motivos para dramatizar a situação atual. Mas uma coisa é fato: estamos perdendo elementos estabilizadores da antiga arquitetura mundial”, disse o porta-voz Dmitry Peskov.
O que é o New START?
O New START é o último tratado de controle de armas entre as duas maiores potências nucleares do mundo. O acordo foi assinado em em 2010 pelo próprio Medvedev, que era presidente da Rússia na época, e Barack Obama.
O tratado entrou em vigor em 2011 e foi estendido em 2021 por mais cinco anos, após a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.
Pelo acordo, Moscou e Washington se comprometem a não implantar mais de 1.550 ogivas nucleares estratégicas e 700 mísseis e bombardeiros de longo alcance.
O texto também prevê inspeções mútuas. Cada país pode realizar até 18 inspeções anuais em locais estratégicos de armas nucleares. As inspeções foram suspensas em março de 2020, durante a pandemia da Covid-19.
As negociações para retomar as inspeções estavam previstas para novembro de 2022, no Egito, mas foram adiadas pela Rússia e não houve definição de nova data.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!