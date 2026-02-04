Divulgado vídeo que Epstein gravou às escondidas quando estava detido

Publicada em 04/02/2026 às 15h07
Foi divulgado um novo vídeo, aparentemente gravado às escondidas, por Jeffrey Epstein enquanto estava detido. Nas imagens, Epstein descreve a detenção como “repugnante” e envia uma mensagem para duas mulheres.
O vídeo, divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e publicado pela Sky News, surge — como todos os arquivos — sem muito contexto. No entanto, as roupas usadas por Epstein nas imagens sugerem que a gravação tenha sido feita de forma secreta durante o período em que esteve detido.
“Eu e o Darren estamos aqui sentados, então tenho que fingir que estou falando com o Darren”, começa dizendo Epstein, enquanto se filma.
A mensagem, na qual descreve seu estado de saúde, era direcionada a duas mulheres não identificadas.
“Tenho fotografias na parede. Tive que pedir fita adesiva emprestada para colocar as fotos na parede”, relata.
Nas imagens, Epstein também menciona uma tentativa de beijo que descreve como “nojenta”: “Tenho um ferimento no rosto porque um homem negro tentou me beijar. Foi muito nojento.”
As autoridades divulgaram, na última sexta-feira, mais de três milhões de arquivos relacionados ao milionário e criminoso sexual condenado norte-americano Jeffrey Epstein. Os documentos incluem nomes do mundo das artes, dos negócios, do esporte e da política, como o secretário de Comércio britânico, Howard Lutnick.
Os milhares de documentos tornados públicos na sexta-feira incluem uma lista de pelo menos 12 acusações contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que já havia sido associado a Epstein — por abuso sexual de menores, juntamente com o multimilionário e Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein.
Essas acusações, reunidas pelo FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) no ano passado, no entanto, não contam com provas que as sustentem.
Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em uma prisão federal em Nova York, em 2019, com um lençol amarrado ao pescoço, enquanto aguardava julgamento por acusações de exploração sexual.
