Porto Velho recebe carretas de saúde com serviços de oftalmologia gratuitos

Publicada em 04/02/2026 às 15h31
Porto Velho passou a contar, a partir de segunda-feira (2), com carretas equipadas para atendimentos oftalmológicos, por meio do programa Agora Tem Especialistas, ampliando o acesso da população a consultas, exames e cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Serão ofertadas, diariamente, até 150 consultas e 100 cirurgias. Os atendimentos acontecem no Parque da Cidade, em Porto Velho, e seguem até o dia 13 de março.
A iniciativa atende pacientes que aguardavam na fila de regulação e concentra, em unidades móveis, desde a consulta médica até a realização dos procedimentos cirúrgicos, com estrutura composta por consultórios, central de material esterilizado, centro cirúrgico e farmácia para dispensação de medicamentos. As unidades móveis contam com estrutura completa, composta por consultórios, central de material esterilizado, centro cirúrgico e farmácia para a dispensação de medicamentos, garantindo segurança, agilidade e qualidade no atendimento aos usuários do SUS.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre o governo do estado, governo federal e município é essencial para a ampliação do acesso aos serviços de saúde especializados. “Essa atuação conjunta permite reduzir filas e garantir atendimento oftalmológico à população, assegurando mais dignidade e cuidado aos pacientes”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressaltou que a iniciativa fortalece a rede pública e contribui para a resolutividade dos atendimentos. “As unidades móveis possibilitam a realização de consultas, exames e cirurgias no mesmo espaço, otimizando o fluxo de atendimento e ampliando o acesso da população aos serviços oftalmológicos pelo SUS.”
COMO TER ACESSO AO SERVIÇO
Para ter acesso ao serviço, o paciente que necessitar de cirurgia deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica e encaminhamento ao sistema de regulação. Após a regulação, os pacientes serão convocados para atendimento na carreta, incluindo a realização do procedimento cirúrgico.
O serviço contempla consultas, exames, procedimentos cirúrgicos, acompanhamento pós-operatório, fornecimento de medicamentos e óculos escuros para o período de recuperação. Serão atendidos pacientes da Região Madeira Mamoré, com início em Porto Velho, abrangendo seus distritos, além dos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
