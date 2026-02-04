Simaria canta pela primeira vez após pausa na carreira em festa de influenciadora

Por R7
Publicada em 04/02/2026 às 11h25
A celebração antecipada dos 31 anos da Camila Loures foi um festão! A influenciadora, que faz aniversário> no dia 7 de fevereiro, resolveu comemorar antes da data com a temática all white, a tradicional festa> do branco.
O evento reuniu vários famosos, como Matheus & Kauan, Gustavo Mioto, Léo Foguete e Luan Pereira. Um dos momentos mais comentados da noite foi a surpresa de Simaria, que não subia aos palcos há bastante tempo. A cantora cantou ao lado dos amigos e ainda homenageou Camila, que é sua vizinha de condomínio.
