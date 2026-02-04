CONFIRA A DECISÃO

Justiça Eleitoral cassa mandato de vereador vice-presidente da Câmara por abuso de poder econômico e caixa dois

Sentença da 9ª Zona Eleitoral reconhece triangulação de recursos, uso de interposta pessoa, depósitos fracionados em espécie e ingresso de valores de fonte vedada na campanha das eleições de 2024. Cabe recurso