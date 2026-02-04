Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente do ar condicionado no Hospital João Paulo II

Publicada em 04/02/2026 às 11h33
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Poder Executivo Estadual, extensiva à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando a adoção imediata de providências para a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado do Hospital João Paulo II, em Porto Velho.
A iniciativa tem como foco principal os equipamentos instalados em áreas consideradas críticas para o atendimento hospitalar, como salas de cirurgia, Unidades de Terapia Intensiva, enfermarias e demais ambientes assistenciais. Segundo o parlamentar, a climatização adequada vai muito além do conforto térmico, sendo um fator essencial para a segurança sanitária, o controle de infecções e a preservação da saúde de pacientes e profissionais.
Alex Redano destacou que ambientes hospitalares precisam operar dentro de parâmetros técnicos rigorosos de temperatura, umidade e qualidade do ar. Nas salas de cirurgia, por exemplo, o controle térmico contínuo é fundamental para reduzir a proliferação de microrganismos e minimizar o risco de infecções pós-operatórias. Já nas UTIs, onde estão pacientes em estado crítico e com imunidade comprometida, a estabilidade climática é indispensável para a recuperação clínica.
O deputado alertou que a falta de manutenção adequada dos sistemas de ar condicionado compromete a filtragem do ar, favorece o acúmulo de fungos e bactérias, além de provocar oscilações térmicas prejudiciais à saúde. Esse cenário afeta diretamente tanto os usuários do sistema público de saúde quanto os servidores que atuam diariamente em condições que exigem estabilidade ambiental para um trabalho seguro e eficiente.
Além do aspecto sanitário, Redano ressaltou que a climatização adequada contribui para a humanização do atendimento, oferecendo um ambiente mais confortável, seguro e digno à população que depende do Hospital João Paulo II, referência em saúde pública no estado. Ele também enfatizou que a manutenção periódica dos equipamentos representa uma medida de boa gestão, pois reduz falhas operacionais, diminui o consumo excessivo de energia elétrica e evita a substituição precoce dos aparelhos.
