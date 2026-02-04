Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões

Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 04/02/2026 às 10h53
O prêmio do concurso 2.968 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (3).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 5 de fevereiro, é de R$ 144 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 10 - 11 - 22 - 26 - 36 - 46
Oitenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 52.559,29.
Outras 6.705 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.059,53 cada.
