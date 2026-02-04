Deputado Luizinho Goebel indica aquisição de viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros em Colorado do Oeste

Publicada em 04/02/2026 às 10h11
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia solicitando a aquisição de uma viatura operacional do tipo Unidade de Resgate para atender às demandas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no município de Colorado do Oeste.
A proposta, registrada sob o protocolo nº 15514/26, foi apresentada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa, no dia 23 de janeiro de 2026, e prevê o encaminhamento da viatura ao 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar (3º SGBM), vinculado ao 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), sediado no município.
De acordo com o documento, o 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar é responsável pelo atendimento direto a ocorrências como resgate de vítimas, combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, acidentes de trânsito e resposta a situações de emergência e calamidade pública em Colorado do Oeste e região.
A indicação destaca que a rapidez no atendimento é um fator determinante para a redução de óbitos, agravamentos clínicos, sequelas permanentes e danos materiais, refletindo na segurança da população e na proteção do patrimônio público e privado.
Além das ações emergenciais, o Corpo de Bombeiros também atua de forma preventiva, realizando vistorias técnicas, orientações à população, fiscalização de medidas de segurança contra incêndio e pânico, além de apoio institucional em eventos públicos.
O texto ainda aponta a atuação da corporação no combate a incêndios florestais e queimadas, especialmente durante o período de estiagem, com impactos diretos na saúde pública, no meio ambiente e nas atividades econômicas locais.
A aquisição de uma Unidade de Resgate é apresentada como medida necessária para fortalecer a capacidade operacional da corporação, permitindo atendimento pré-hospitalar qualificado em ocorrências traumáticas, emergências clínicas e acidentes automobilísticos.
Conforme a indicação, a viatura proporciona maior agilidade no deslocamento, melhores condições de estabilização e transporte de vítimas, redução do tempo de resposta, além de maior integração com os serviços de saúde, Defesa Civil e demais forças de segurança.
A proposta segue para análise do Governo do Estado de Rondônia, que avaliará a adoção das providências necessárias para o atendimento da demanda apresentada.
