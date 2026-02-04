Documentos sugerem que Epstein teve um filho (mas irmão nega)

Publicada em 04/02/2026 às 11h02
As mais recentes divulgações dos arquivos de Jeffrey Epstein revelam que o criminoso sexual pode ter tido um filho há cerca de 15 anos. As suspeitas surgiram a partir de um e-mail enviado pela ex-duquesa de York, Sarah Ferguson.
O e-mail é datado de 21 de setembro de 2011, depois de Epstein já ter sido condenado por abuso de uma menor.
“Não sei se você ainda usa este BBM (BlackBerry Messenger), mas fiquei sabendo pelo duque [ex-príncipe Andrew] que você teve um menino. Mesmo sabendo que é difícil manter contato com você, continuo aqui com amor, amizade e parabéns pelo menino”, diz o documento, citado pelo New York Post.
Em outra mensagem, Sarah Ferguson escreveu que o magnata norte-americano estava desaparecido e afirmou que não sabia que ele estava prestes a se tornar pai.
No entanto, o jornal norte-americano The Times noticiou que Jeffrey Epstein pode ter tido não apenas um, mas vários filhos, com base nos documentos agora divulgados, já que há referências ao predador sexual como pai de crianças.
O mesmo veículo cita, inclusive, um documento que contém o relato de uma adolescente que alega que sua filha foi tirada dela minutos após o nascimento.
Essa suposta vítima de Epstein fez uma anotação em um diário afirmando que deu à luz uma menina em 2002, quando tinha 16 ou 17 anos. Junto à anotação, havia também a fotografia de um exame de ultrassom de 20 semanas.
Segundo a alegação, a jovem teve a criança e, dez minutos depois, o bebê foi levado. De acordo com o relato, Ghislaine Maxwell teria supervisionado o parto.
“Ela nasceu, eu ouvi o choro dela. Eu vi aquela cabecinha e aquele corpinho minúsculo entre as mãos do médico. Ghislaine disse que ela era linda. Onde ela está?”, escreveu a jovem.
Ressalte-se, no entanto, que nunca foi confirmado publicamente que Jeffrey Epstein tivesse filhos e, em seu testamento — escrito anos antes de sua morte —, também não há qualquer menção a isso.
Há ainda um vídeo nos arquivos — sem data — que parece ter sido gravado na mansão de Epstein e no qual é possível ver um teste de paternidade sobre uma mesa.
Mark Epstein nega que o irmão tenha tido filhos
Mark Epstein negou que o irmão tenha tido algum filho, apesar das sugestões contidas nos documentos divulgados. “Não, Jeff não tinha filhos. Se tivesse tido um filho, acho que eu saberia”, disse ao Business Insider.
Vale lembrar que, na última sexta-feira, foram divulgadas três milhões de páginas, 180 mil imagens e dois mil vídeos.
Epstein se descreveu como “predador sexual de primeira categoria”
Jeffrey Epstein descreveu a si mesmo como um “predador sexual” de primeira categoria durante uma entrevista — cuja data exata não é conhecida — incluída nos novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Em um trecho da entrevista agora compartilhado, ao ser questionado se era um predador sexual de categoria três, o magnata norte-americano respondeu: “Categoria um. Sou o mais baixo”.
Embora o entrevistador não apareça nas imagens, acredita-se que seja Steve Bannon, de 72 anos, ex-assessor de Donald Trump durante os primeiros sete meses de seu primeiro mandato.
