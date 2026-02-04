Publicada em 04/02/2026 às 10h59
Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, conversaram por quase uma hora e meia em uma videoconferência nesta quarta-feira (4) e, segundo o governo russo, trocaram opiniões sobre os últimos acontecimentos globais.
ANÁLISE: Temos uma nova ordem mundial?
Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, conversou com jornalistas após a reunião dos dois líderes, a primeira de 2026. Contou que Putin aceitou um convite de Xi para visitar a China ainda no primeiro semestre deste ano e afirmou:
"A Rússia e a China podem contar uma com a outra, e agem em sintonia. Suas posições são próximas ou coincidem na maioria das questões".
Ainda de acordo com um vídeo divulgado pelo governo russo, Putin defendeu na conversa que a aliança entre China e Rússia é um "fator de estabilidade" no mundo atual. Os dois países mantêm fortes laços econômicos, diplomáticos e militares.
"Em um contexto de turbulência crescente, a aliança entre Moscou e Pequim é um importante fator de estabilidade", disse Putin na conversa.
Xi, falando por meio de um intérprete, pediu que os dois países elaborem um "grande plano" para fortalecer ainda mais as relações bilaterais, que, segundo ele, estão avançando na direção certa.
" Os dois lados devem aproveitar esta oportunidade histórica, manter estreitas trocas de alto nível e fortalecer a cooperação prática em diversas áreas", disse ele, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.
A emissora estatal chinesa também informou que, após conversar com Putin, Xi Jinping falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não deu detalhes sobre a ligação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!