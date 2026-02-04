Bruna Marquezine e Shawn Mendes vivem amor de verão na casa da atriz em São Conrado (RJ)

Publicada em 04/02/2026 às 11h11
Não sei se os hotéis do Rio de Janeiro estavam todos preenchidos, mas Shawn Mendes não sai da casa de Bruna Marquezine! 😅 Desta vez, o casal (que só falta assumir logo o namoro) foi flagrado na cobertura da atriz em São Conrado (RJ).
Desde que voltou ao Brasil, na última segunda-feira (2), o cantor canadense já fez de tudo com a amada: curtiu uma praia, o que rendeu muitos cliques, e até passeou com o cachorro dela no calçadão carioca.
Ele causou, inclusive, por andar descalço pelas ruas novamente... O relacionamento dos dois tinha “dado um tempo” enquanto Shawn estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, e Bruna ficou por aqui.
A atriz passou um tempo na casa do cantor recentemente e teria conhecido a família dele. Lembra que os dois foram flagrados em um supermercado? Vale lembrar que Bruna e Shawn também passaram a virada de ano juntos em Alagoas, ao lado da melhor amiga de Bruna, Sasha Meneghel, e o marido dela. Como diz Fábio Jr.: carne unha, alma gêmea?
Em novembro do ano passado, os dois retomaram o trê-le-lê que tiveram em 2017 e foram flagrados em outra cobertura com vista para a praia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!