IFRO divulga terceira chamada do PSU 2026/1 e abre prazo para matrícula on-line

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) divulgou, nesta quarta-feira (5), a lista de convocação para matrícula dos candidatos selecionados após a manifestação de interesse nas vagas remanescentes do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026/1. A matrícula deve ser realizada exclusivamente on-line, pelo Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), no período de 5 a 12 de fevereiro, até as 18h.
A convocação integra a terceira chamada do processo seletivo. Os candidatos classificados devem enviar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido, seguindo as orientações disponíveis no Tutorial de Matrícula, publicado no Portal de Seleção do IFRO. Os documentos precisam estar legíveis, sem rasuras ou emendas, para permitir a correta identificação do candidato.
Após o envio, a análise documental será realizada pelas Coordenações de Registros Acadêmicos (CRA) entre 5 e 13 de fevereiro. Caso seja necessário, os candidatos poderão retificar a documentação até as 18h do dia 18 de fevereiro. A confirmação da matrícula ocorrerá até 20 de fevereiro, mediante acompanhamento do sistema.
O IFRO informa que candidatos menores de 18 anos, não emancipados, devem contar com a participação de um responsável legal em todos os atos formais do processo seletivo. A Coordenação de Exames e Admissão (CEA) poderá realizar novas convocações, caso ainda haja vagas, respeitando a ordem de classificação e a reserva de vagas, até o início do ano letivo.
O PSU 2026/1 ofertou 3.704 vagas gratuitas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes e de graduação, nos dez campi do IFRO — Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena — além de vagas em polos nos estados de Minas Gerais e Paraíba.
Listas
Para consultar as listas com o resultado da manifestação de interesse nas vagas remanescentes (que está em ordem alfabética) e com a convocação dos candidatos aptos à efetivação da matrícula (divulgada em ordem classificatória) acesse conforme a modalidade de ensino:
-
Técnicos Integrados:
https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
-
Técnicos Subsequentes:
https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
-
Cursos de Graduação:
https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
