Distribuição de kits de material escolar alcançará ensino regular, indígena e Educação de Jovens e Adultos em Rondônia

A distribuição de kits de material escolar para estudantes da rede pública estadual irá contemplar diferentes etapas e modalidades de ensino. A ação do governo de Rondônia, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano letivo para que os alunos tenham acesso aos itens básicos necessários para o acompanhamento das aulas.
Os materiais atenderão estudantes de diferentes realidades educacionais, incluindo o ensino regular, comunidades indígenas, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a modalidade prisional.
Ao todo, estão sendo disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 222.158 kits escolares, organizados conforme o segmento atendido, no valor total de R$ 18.990.607,85 milhões. Para os estudantes do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, e comunidades indígenas, são destinados 92.567 kits. Já para os alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano, são 92.565 unidades. A modalidade EJA recebe 18.513 kits, e mesma quantidade é destinada à modalidade Educação de Jovens e Adultos Semestral Prisional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os kits escolares são uma forma de apoiar o aprendizado e garantir melhores condições para os estudantes no ambiente escolar. “A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas ao apoio das atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual ao longo do ano letivo. A ação contribui para fortalecer a educação e dar mais tranquilidade para que os estudantes possam se dedicar aos estudos”, ressaltou.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, enfatizou o impacto da ação no dia a dia das escolas e no acolhimento aos estudantes no início do ano letivo. “Quando o aluno recebe seu material, ele se sente preparado e parte daquele ambiente. Isso também ajuda a organizar o trabalho dos professores e dá mais segurança às famílias, que sabem que seus filhos terão o necessário para acompanhar as atividades. É um cuidado que faz diferença na rotina escolar e no processo de aprendizagem.”
COMPOSIÇÃO DO KIT ESCOLAR
Cada kit escolar é composto por itens essenciais para o uso em sala de aula e para a realização das atividades escolares.
Entre os materiais distribuídos estão:
4 cadernos;
3 lápis grafite na cor preta;
2 apontadores de lápis;
4 borrachas;
4 canetas azuis;
3 canetas pretas;
2 canetas vermelhas;
1 caixa de lápis de cor com 12 cores;
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores;
2 caixas de giz de cera com 12 cores cada;
1 tesoura;
2 colas;
1 régua de 30 centímetros;
1 esquadro de 45 graus;
1 esquadro de 60 graus; e
1 transferidor de 360 graus.
