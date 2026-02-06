REDE ESTADUAL DE ENSINO

Distribuição de kits de material escolar alcançará ensino regular, indígena e Educação de Jovens e Adultos em Rondônia

Entre os materiais distribuídos estão 4 cadernos; 3 lápis; 2 apontadores; 4 borrachas; 4 canetas azuis; 3 canetas pretas; 2 canetas vermelhas; 1 caixa de lápis de cor; entre outros