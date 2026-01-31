Gravíssimo acidente com vítima fatal é registrado na BR-364

Por rondoniatual.com
Publicada em 31/01/2026 às 08h30
Publicada em 31/01/2026 às 08h30
Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (31) na BR-364, no trecho entre os municípios de e Presidente Médici e a entrada do Estrela de Rondônia.
As primeiras informações indicam que há pelo menos duas pessoas mortas no local. A colisão envolveu um caminhão, uma carreta e um carro de passeio, provocando grande impacto e mobilizando equipes de emergência.
Até o momento, as circunstâncias do acidente ainda não foram relatadas. A rodovia pode apresentar interdição parcial ou total, e motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.
Mais informações devem ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço do atendimento e das apurações no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!