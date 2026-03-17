Mulheres atendidas pelo CRAS Fernando Rocha participam de encontro

Por Adaides Batista

Publicada em 17/03/2026 às 16h20

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Fernando Rocha, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizou, na manhã da última sexta-feira (13), um encontro de confraternização e informação com mulheres usuárias da unidade, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A atividade integrou a programação do Março Mulher, período dedicado à valorização, ao fortalecimento da autonomia feminina e à ampliação do acesso à informação sobre direitos.

Durante o evento, as participantes foram recebidas com café da manhã, e a equipe técnica do Cras conduziu uma palestra seguida de debate, tendo como tema central o fortalecimento da identidade feminina e reflexões sobre o papel da mulher no contexto social atual.

O momento também serviu para ampliar o debate sobre direitos, autoestima, participação social e o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres. O Cras Fernando Rocha está localizado na região do residencial Orgulho do Madeira. Todas as participantes são beneficiárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), vinculado ao CRAS Fernando Rocha.

Momento serviu para ampliar o debate sobre direitos, autoestima, participação social e o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres

O Paif é um dos principais serviços da política de assistência social no Brasil e é ofertado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Seu objetivo é fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de apoiar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

O coordenador do Cras Fernando Rocha, Luiz Carlos disse que “o Paif promove o acesso a direitos, previne a ruptura de laços familiares e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas. Além disso, desenvolve ações individuais e coletivas, como acolhimento, oficinas e encaminhamentos, que são implementadas de forma planejada e articulada”.

A secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz, destacou que ações como essa são fundamentais para fortalecer a autonomia das mulheres atendidas pela rede socioassistencial do município. “O trabalho realizado nos Cras vai muito além do atendimento. São espaços de acolhimento, orientação e fortalecimento das famílias. No caso das mulheres, esses momentos de reflexão e informação ajudam a ampliar a consciência sobre direitos, autoestima e protagonismo na comunidade”.