Ação integrada resulta na apreensão de mais de 55 kg de drogas

Por PM/RO

Publicada em 17/03/2026 às 15h46

Uma operação integrada da Polícia Militar de Rondônia resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no município de Pimenta Bueno, na última segunda-feira (16).

A ação foi coordenada por equipes da Seção de Inteligência, com apoio de guarnições do PATAMO dos 3º e 4º Batalhões, além de policiais dos municípios de Cacoal e Espigão do Oeste, após o recebimento de informações sobre a utilização de um apartamento como ponto de armazenamento de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o imóvel, localizado no bairro Seringal, era monitorado após denúncias indicarem que o local estaria sendo utilizado para guardar entorpecentes que posteriormente seriam distribuídos em diversos pontos de venda da cidade.

Durante a vigilância, os policiais observaram a chegada de uma suspeita ao endereço, conduzindo uma motoneta. No momento em que ela entrou no imóvel, as equipes realizaram a abordagem.

No interior do apartamento, que não possuía mobília, foram encontrados diversos materiais típicos do tráfico de drogas, como embalagens para fracionamento e balanças de precisão. Durante as buscas, os policiais localizaram aproximadamente 55 quilos de substância análoga à maconha, além de porções de substâncias semelhantes à cocaína e ao skank.

A suspeita foi detida no local e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes, balanças de precisão e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o imóvel era utilizado exclusivamente para armazenamento e distribuição de drogas, possivelmente ligado a uma organização criminosa atuante na região.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a desarticulação de pontos de armazenamento e distribuição de entorpecentes, além da manutenção da ordem pública na região.