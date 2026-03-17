Fortalecimento da atuação institucional em Rondônia marca encontro entre TCE, TJ, MP, DPE e PGE

Por TCE-RO

Publicada em 17/03/2026 às 17h01

Garantir que os serviços públicos funcionem com eficiência e que os recursos do Estado sejam aplicados corretamente é uma necessidade urgente para melhorar a vida da população rondoniense.

Com esse objetivo, instituições de controle, Justiça e defesa do cidadão reforçaram, durante encontro, seu compromisso com políticas públicas mais efetivas e transparentes, criando um ambiente que fortalece a proteção social e amplia a confiança do cidadão nos órgãos públicos.

A reunião foi realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), nesta terça-feira (17/3), em articulação estratégica que contou ainda com representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado.

A iniciativa reforça o papel do TCE-RO como agente de indução de boas práticas na administração pública, promovendo ações que garantem maior eficiência, integridade e transparência na gestão dos recursos públicos.

Participaram, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Wilber Coimbra; o presidente do Tribunal de Justiça, Alexandre Miguel; o procurador-geral de Justiça do MP-RO, Alexandre Jésus Santiago; o defensor público-geral do Estado, Victor Hugo Lima; e o procurador-geral do Estado, Thiago Alencar.