Candidatos classificados em processo seletivo devem apresentar documentos

Por Semias

Publicada em 17/03/2026 às 16h15

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou o Edital nº 17/SEMAD/2026, convocando candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 062/SEMAD/2024 para apresentação de documentação e realização dos procedimentos admissionais.

A convocação ocorre em substituição a candidatos que não atenderam à chamada anterior. Os convocados devem comparecer no prazo de até 15 dias corridos, a contar da publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Psicólogo – 30h (Porto Velho)

- Elza Ribeiro Galvão

- Paulo Estevan Faria Leite

- Vanessa Oliveira Gaia

- Aline Tavares de Oliveira

- Wilverson Anunciação Paes

Educador Social – 40h (Porto Velho)

- Gelcirlane Silvestre Pereira Parari

Nutricionista – 30h (Porto Velho)

- Gabriela Goes Reis de Moura

Cuidador Social – 40h (Porto Velho)

- Leila Pereira dos Santos

Cuidador Social – Pessoa com Deficiência (PCD)

- Alcenira Tavares Alecrim

Cuidador Social – Pessoa Preta ou Parda (PPP)

- Adriana Alves da Silva

LOCAL DE ATENDIMENTO

Os candidatos classificados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração (Semad), na Divisão de Atendimento ao Servidor, munidos dos documentos exigidos no edital, como documento de identificação, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, entre outros.

Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia; horário: das 8h às 14h

EXAME

Conforme o Decreto nº 20.662, de 3 de dezembro de 2024, os convocados deverão realizar Exame Admissional e obter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Os exames médicos devem ser realizados na Clínica Total Life Assistência à Vida, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1710, KM 1, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 18h. Agendamento: (69) 99266-8554 (WhatsApp)

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (69) 8423-5388 – DICS/Semad, no horário das 8h às 14h.

MAIS INFORMAÇÕES

O Edital nº 17/SEMAD/2026, publicado em 06 de março de 2026 no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (nº 4186), traz a lista completa de convocados e a relação de documentos obrigatórios que devem ser apresentados em cópia e original.

Confira o edital completo e a lista de documentos exigidos:(LINK DO EDITAL)