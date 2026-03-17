Candidatos classificados em processo seletivo devem apresentar documentos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou o Edital nº 17/SEMAD/2026, convocando candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 062/SEMAD/2024 para apresentação de documentação e realização dos procedimentos admissionais.
A convocação ocorre em substituição a candidatos que não atenderam à chamada anterior. Os convocados devem comparecer no prazo de até 15 dias corridos, a contar da publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Psicólogo – 30h (Porto Velho)
- Elza Ribeiro Galvão
- Paulo Estevan Faria Leite
- Vanessa Oliveira Gaia
- Aline Tavares de Oliveira
- Wilverson Anunciação Paes
Educador Social – 40h (Porto Velho)
- Gelcirlane Silvestre Pereira Parari
Nutricionista – 30h (Porto Velho)
- Gabriela Goes Reis de Moura
Cuidador Social – 40h (Porto Velho)
- Leila Pereira dos Santos
Cuidador Social – Pessoa com Deficiência (PCD)
- Alcenira Tavares Alecrim
Cuidador Social – Pessoa Preta ou Parda (PPP)
- Adriana Alves da Silva
LOCAL DE ATENDIMENTO
Os candidatos classificados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração (Semad), na Divisão de Atendimento ao Servidor, munidos dos documentos exigidos no edital, como documento de identificação, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, entre outros.
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia; horário: das 8h às 14h
EXAME
Conforme o Decreto nº 20.662, de 3 de dezembro de 2024, os convocados deverão realizar Exame Admissional e obter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
Os exames médicos devem ser realizados na Clínica Total Life Assistência à Vida, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1710, KM 1, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 18h. Agendamento: (69) 99266-8554 (WhatsApp)
Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (69) 8423-5388 – DICS/Semad, no horário das 8h às 14h.
MAIS INFORMAÇÕES
O Edital nº 17/SEMAD/2026, publicado em 06 de março de 2026 no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (nº 4186), traz a lista completa de convocados e a relação de documentos obrigatórios que devem ser apresentados em cópia e original.
Confira o edital completo e a lista de documentos exigidos:(LINK DO EDITAL)
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