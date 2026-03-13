Marcos Rocha “caneta” secretários de Finanças, Saúde e Educação e decreta novos titulares

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 08h42

PORTO VELHO, RO - O governador de Rondônia, Marcos José Rocha dos Santos, o Coronel Marcos Rocha (PSD), assinou na quarta-feira, 11 de março, uma sequência de decretos promovendo mudanças no comando de três secretarias estratégicas do governo estadual: Finanças, Saúde e Educação. Embora os atos tenham sido assinados no mesmo dia, todos determinam que as mudanças passem a valer a partir de quinta-feira, 12 de março.

Na Secretaria de Estado de Finanças, o decreto exonerou Luis Fernando Pereira da Silva do cargo de secretário. No mesmo conjunto de atos, o então secretário adjunto da pasta, Franco Maegaki Ono, também foi exonerado da função que ocupava. Em seguida, outro decreto nomeou o próprio Franco Maegaki Ono como novo secretário de Estado de Finanças, com efeito igualmente a partir de 12 de março.

Na Secretaria de Estado da Saúde, o governo estadual formalizou a saída de Jefferson Ribeiro da Rocha do comando da pasta. Para substituí-lo, foi nomeado Edilton Oliveira dos Santos, que passa a assumir a secretaria também a partir de 12 de março, conforme estabelecido no decreto.

Já na Secretaria de Estado da Educação, Albaniza Batista de Oliveira foi exonerada do cargo de secretária. No lugar dela, o governador nomeou Massud Jorge Badra Neto para assumir a pasta, com a mesma data de início das funções.

Todos os decretos que tratam das mudanças foram assinados em 11 de março de 2026 e seguem o mesmo padrão administrativo: a assinatura ocorreu na quarta-feira, enquanto o início efetivo das novas nomeações foi fixado para o dia seguinte, 12 de março. As alterações atingem diretamente três áreas da administração estadual e reorganizam o comando das pastas de Finanças, Saúde e Educação.

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