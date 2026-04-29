Seringueiras garante R$ 210 mil para telas interativas com apoio de Deputada Lebrinha

Por Julia Cardoso

Publicada em 29/04/2026 às 15h44

O município de Seringueiras conta com R$ 210 mil em recurso empenhado por meio de emenda da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), destinado à aquisição de telas interativas educacionais para a rede municipal de ensino.

O investimento atende solicitação da vereadora Jéssica da Saúde e conta com a parceria do governador Coronel Marcos Rocha.

“Estamos investindo em tecnologia para melhorar o aprendizado dos alunos. As telas interativas ampliam as possibilidades em sala de aula e contribuem para um ensino mais dinâmico e eficiente”, destacou a deputada.

Os equipamentos serão utilizados como ferramenta de apoio pedagógico, oferecendo novas formas de ensino e contribuindo para o desenvolvimento educacional dos estudantes do município.

A iniciativa acompanha a necessidade de modernização da educação e busca garantir melhores condições de aprendizagem, com recursos que auxiliem professores e alunos no processo de ensino.