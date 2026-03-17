Central de Serviços Online permite acesso a situação cadastral do transporte escolar em Rondônia

Por Adaides Batista

Publicada em 17/03/2026 às 16h23

Está disponível a consulta da situação cadastral dos veículos utilizados no transporte escolar, permitindo que pais e responsáveis verifiquem as condições de regularidade e segurança. O serviço é gratuito e está disponível no portal do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), através da Central de Serviços, com acesso de um celular ou computador com internet.

Pela Central de Serviços, o usuário verifica a documentação de autorização escolar, expedida pelo Detran-RO após a vistoria do veículo. O documento mostra o ano e modelo do veículo, a data de validade da autorização e confirma se o veículo está apto para transportar estudantes. Além disso, a ferramenta disponibiliza um código verificador para conferir a autenticidade do documento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da iniciativa para a segurança dos estudantes. “Garantir que pais e responsáveis tenham acesso às informações sobre a regularidade do transporte escolar é uma forma de promover mais segurança aos alunos e transparência nos serviços prestados.”

SEGURANÇA AOS ALUNOS

A consulta garante mais tranquilidade às famílias e alunos, pois comprova que aquele veículo passou por todo o processo de vistoria do Detran-RO e está dentro das exigências legais para circular.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressalta que investir em modernização é um dos compromissos da instituição para oferecer atendimento mais ágil ao público. “A ferramenta permite que as famílias e qualquer usuário confirmem que o veículo passou por vistoria e atende às exigências legais.”

COMO FAZER A CONSULTA

Acesse a Central de Serviços

Localize “Veículos Escolares” e clique em “Consulte aqui”.

Informe a placa do veículo escolar

Faça a verificação de segurança (clique nas imagens corretas).