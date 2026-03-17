Homem acusado de incendiar casa com família dentro é preso pela PM

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/03/2026 às 13h40

Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta terça-feira (17), durante uma ação da Polícia Militar na zona Leste de Porto Velho. A prisão foi realizada por uma equipe do 1º Batalhão na Rua Ribeirão Preto, localizada no bairro Cuniã.

De acordo com informações da polícia, contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de incêndio criminoso e violência doméstica. A ordem judicial foi cumprida sem resistência durante a abordagem policial.

As investigações apontam que o homem é acusado de provocar um incêndio em uma residência no bairro Olaria, na região Central da capital, no último dia 11. No momento do crime, a esposa e as duas filhas do suspeito estavam dentro do imóvel e correram risco de morte.

Ainda segundo apurado, as vítimas só conseguiram escapar com vida graças à rápida ação de um vizinho, que percebeu o incêndio e conseguiu retirar a família antes que as chamas se espalhassem pela residência.

Após o ocorrido, o suspeito passou a ser considerado foragido e vinha sendo procurado pelas forças de segurança. Com base em levantamentos e diligências, os policiais conseguiram localizá-lo na manhã desta terça-feira, resultando na prisão.

O homem foi conduzido e apresentado à autoridade policial competente, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.