FICCO/RO desarticula ponto de tráfico e apreende colete balístico em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 17/03/2026 às 09h15

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RO), em parceria com a Polícia Militar de Rondônia, desarticulou um ponto de venda de drogas nesta segunda-feira (16), em Porto Velho. A operação ocorreu após o recebimento de informações estratégicas sobre o comércio ilícito na região.

Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir pulando muros de residências vizinhas, mas foi localizado e detido pelos policiais. No interior do imóvel utilizado pelo indivíduo, os agentes encontraram diversos elementos que caracterizam a prática de crimes graves.

Durante a revista no local em Porto Velho, foram apreendidas porções de crack e cocaína, além de uma balança de precisão e materiais para fracionar as substâncias. O que chamou a atenção dos policiais foi a presença de um colete balístico e uma gandola camuflada de uso tático.

Além do tráfico de drogas, a investigação constatou que um dos aparelhos celulares em posse do suspeito era fruto de crime, possuindo restrição por furto. Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e resistência à prisão.

A FICCO/RO é um exemplo de cooperação institucional, unindo esforços da Polícia Federal, PRF, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e SENAPPEN. O foco da força-tarefa é desmantelar organizações criminosas que atuam no estado de Rondônia por meio da inteligência e ações ostensivas.

A integração das forças de segurança permite uma resposta mais ágil e eficiente no combate à criminalidade urbana. A operação de hoje reforça o compromisso do grupo em reduzir os índices de violência e interromper a logística financeira do tráfico na capital.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de perícia e custódia. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar possíveis ramificações do grupo criminoso e outros envolvidos no esquema de comercialização de drogas.