Tambaqui de Rondônia ganha visibilidade global em evento internacional

Por SEBRAE-RO

Publicada em 17/03/2026 às 16h06

Pelo terceiro ano consecutivo, o tambaqui de Rondônia marca presença na Seafood Expo North America, maior feira de pescados das Américas, realizada entre os dias 15 e 17 de março, em Boston, nos Estados Unidos. O evento reúne expositores de diversos países, com destaque para produtos de aquicultura, pesca e derivados.

O pescado rondoniense integra o pavilhão brasileiro, organizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), ampliando sua visibilidade no cenário internacional e abrindo novas oportunidades de negócios para a cadeia produtiva da piscicultura.

A comitiva rondoniense é liderada pelo Governo do Estado, com organização da Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar) e apoio do Sebrae, além das indústrias Zaltana Pescados e Friocenter Pescados. O grupo atua na prospecção de novos mercados e no fortalecimento das exportações do pescado amazônico.

Atuação contínua fortalece presença internacional

A presença rondoniense na feira também é resultado de um trabalho contínuo de articulação institucional. Nas edições anteriores da Seafood Expo North America, o Sebrae em Rondônia já vinha atuando no fortalecimento da cadeia produtiva e na promoção do tambaqui no mercado externo.

Em 2024, o estado ganhou visibilidade com ações de degustação e relacionamento com compradores, após o reconhecimento do produto como destaque no evento. Já em 2025, o apoio do Sebrae foi decisivo para viabilizar o retorno à feira, ampliando a prospecção de negócios e consolidando a imagem do pescado rondoniense junto ao mercado internacional.

Durante o evento, visitantes têm a oportunidade de conhecer o produto de forma prática: costelinhas de tambaqui são servidas para degustação no estande, estratégia que valoriza o sabor e a qualidade do peixe amazônico.

Os resultados já refletem a força dessa presença internacional. Nos últimos dois anos, as exportações do pescado rondoniense cresceram mais de 1200% em comparação aos períodos anteriores. Para esta edição, mesmo diante do aumento de tarifas, a expectativa é manter o volume de vendas e ampliar conexões comerciais.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a estratégia de internacionalização do produto vem sendo construída de forma consistente ao longo dos anos. “Seguimos em nossa estratégia de alcançar novos mercados para esta cadeia produtiva tão relevante, que é o tambaqui de Rondônia. O esforço de todos os parceiros para promover este produto já avançou muito e certamente colheremos grandes frutos a partir dessas ações pontuais”, afirma.

Para o diretor financeiro da Acripar, Walberto Costa Fernandes, a participação contínua fortalece a reputação do estado no mercado externo.

“Rondônia já conquistou um espaço importante nessa feira. Há clientes que retornam buscando diretamente as indústrias que processam o tambaqui. Isso mostra a consolidação do nosso produto e o potencial de crescimento do setor”, destaca.

Parcerias impulsionam desenvolvimento da piscicultura

A agenda institucional também reforça o papel estratégico das parcerias. O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, acompanham a missão internacional e destacam os investimentos realizados para impulsionar a piscicultura no estado.

“Temos trabalhado de forma ativa para promover o tambaqui de Rondônia no exterior. Estar presente nesses espaços é fundamental para validar nosso produto e abrir novas oportunidades de mercado. Os resultados já são visíveis e a tendência é de crescimento contínuo”, afirma o governador.

A atuação conjunta entre setor produtivo, governo e instituições como o Sebrae evidencia um modelo de desenvolvimento que aposta na inovação, na competitividade e na inserção internacional como caminhos para fortalecer a economia regional.