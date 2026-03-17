Ministro Benedito Gonçalves é homenageado com a Medalha César Montenegro

Por TJ/RO

Publicada em 17/03/2026 às 16h42

Na manhã da última sexta-feira, 13 de março, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, acompanhou a vinda do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Benedito Gonçalves, à capital rondoniense.

Medalha

No hall da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), o ministro foi agraciado com a Medalha do Mérito Acadêmico César Montenegro. A entrega foi realizada pelo diretor da Emeron, desembargador Gilberto Barbosa.

A homenagem representou o reconhecimento público à trajetória de excelência do ministro e à sua valiosa contribuição para o fortalecimento da Justiça e o aperfeiçoamento da formação de magistrados no Brasil. Antes da entrega, os presentes assistiram a um vídeo institucional em homenagem ao magistrado.

Aposição de Fotografias

Também foi realizada a cerimônia de aposição das fotografias do desembargador Alexandre Miguel e do juiz Johnny Gustavo Clemes nas Galerias de Ex-Diretores e Ex-Vice-Diretores da instituição. A homenagem marca o reconhecimento à gestão conduzida por ambos no biênio 2024–2025, caracterizada por iniciativas voltadas ao fortalecimento da formação judicial, à inovação institucional e à ampliação da projeção acadêmica da Escola.

A cerimônia teve início com a exibição de um vídeo institucional que relembrou momentos marcantes da gestão, destacando projetos, eventos acadêmicos e ações de inovação desenvolvidas ao longo do período.

Na sequência, no espaço destinado às galerias, foi realizado o descerramento das fotografias, que passam a integrar a memória institucional da Escola, registrando de forma permanente a contribuição dos homenageados para a história da Emeron. Durante a solenidade, o desembargador Alexandre Miguel destacou a relevância da experiência à frente da instituição e o papel central da formação para o aprimoramento do Judiciário.

Homenagem na Alero

Ainda pela manhã, o ministro Benedito Gonçalves recebeu o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, durante solenidade realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Em seu pronunciamento, o ministro destacou a importância do fortalecimento do Judiciário, da ampliação do acesso à Justiça e da colaboração harmônica entre os Poderes.