Por G1

Publicada em 17/03/2026 às 15h56

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que não precisa da ajuda "de ninguém" para seguir na guerra contra o Irã. A declaração ocorre um dia após países aliados rejeitarem o apelo do norte-americano para patrulhar o Estreito de Ormuz.

Contexto: Trump pediu no fim de semana que aliados europeus e asiáticos enviassem navios militares para ajudar a liberar a passagem no Estreito de Ormuz - via marítima no Oriente Médio por onde passam embarcações transportando cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural do mundo.

Trump disse que países da Otan, a aliança militar do Ocidente, não concordaram em "se envolver com nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã". Afirmou estar "desapontado" com a decisão, que chamou de "tola".

"Nós não precisamos deles (sócios da Otan), mas eles deveriam ter ajudado. Estão cometendo um erro muito tolo", disse Trump durante encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin.

Antes, em sua rede social Truth Social, ele escreveu que "nós não precisamos mais, nem desejamos, a ajuda dos países da Otan" e do Japão, da Austrália e da Coreia do Sul — que também negaram o pedido de Trump.

"Aliás, falando como Presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM!", escreveu Trump. "O mesmo vale para o Japão, a Austrália ou a Coreia do Sul".

Pedido recusado

No fim de semana, Trump pressionou aliados europeus e asiáticos para que ajudassem a patrulhar o estreito de Ormuz. O Irã afirma controlar o canal e tem atacado embarcações comerciais que passam por lá.

Veja abaixo o que os países disseram na segunda (16) sobre o apelo de Trump:

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, afirmou que a Alemanha não participará com suas forças armadas da segurança do Estreito: "O que Trump espera de um punhado de fragatas europeias que a poderosa Marinha dos EUA não possa fazer? Esta não é a nossa guerra, nós não a começamos";

Já o chanceler da Itália, Antonio Tajani, afirmou que a diplomacia é o caminho certo para resolver a crise no Estreito de Ormuz e que não há missões navais em que a Itália esteja envolvida que possam ser estendidas à região;

Um porta-voz do governo da Grécia declarou que seu país não se envolverá em operações militares no Estreito de Ormuz.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou ainda não ter decidido se atenderá ao pedido de Trump, mas disse estar dialogando com aliados para tentar "bolar um plano" para garantir a segurança no Estreito de Ormuz.

A França ainda não havia respondido à pressão de Trump, mas o presidente francês, Emmanuel Macron, já disse anteriormente que trabalha com países parceiros em uma possível missão internacional no estreito. Macron afirmou, no entanto, que isso só ocorreria quando os combates diminuírem.

A Coreia do Sul afirmou que “tomou nota” do pedido de Trump e que “coordenará de perto e analisará cuidadosamente” a situação com os EUA.

Petroleiros começaram a 'passar aos poucos', diz Casa Branca

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse à emissora "CNBC" nesta terça-feira (17) que petroleiros estão "começando a passar aos poucos" pelo Estreito de Ormuz, reiterando a posição do governo Trump de que a guerra com o Irã deve durar semanas, e não meses. Hassett, no entanto, não deu mais detalhes.