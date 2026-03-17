Exposição apresenta olhar documental sobre Porto Velho

Por ascom

Publicada em 17/03/2026 às 16h05

O curso de Jornalismo da UNIR abriu, no dia 14 de março, a exposição fotográfica do Laboratório de Fotografia Documental - Fotodoc no Teatro Banzeiros. A mostra apresenta fotografias documentais de ofícios tradicionais e da cultura popular de Porto Velho e do Baixo Madeira, reunindo o trabalho de estudantes em um acervo da memória local. A exposição ficará aberta até o dia 10 de abril.

A exposição é resultado de uma imersão profunda de estudantes de Jornalismo em cenários que permeiam o senso de identidade rondoniense: das margens do Rio Madeira aos barracões das escolas de samba.

Diferente de uma mostra fotográfica meramente estética, o Fotodoc, coordenado pela professora do curso de Jornalismo Leylianne Alves, propõe o uso da imagem como ferramenta social. Os ensaios documentam os "ofícios tradicionais" de comunidades ribeirinhas e a resistência cultural de grupos como o Boi-Bumbá Marronzinho, a Quadrilha Girassol, Nação Caipira e a escola de samba Asfaltão.

A abertura do evento serviu como um espaço de diálogo entre os sujeitos fotografados e os pesquisadores. "Não se trata apenas de registrar o evento, mas de entender as relações humanas e técnicas que mantêm essas tradições vivas", explica a aluna Beatriz Rodrigues, voluntária no projeto de extensão.

O projeto também responde a uma demanda histórica por acervos locais. Através da criação de um repositório digital gratuito, a Unir democratiza o acesso a essas imagens, permitindo que pesquisadores e a sociedade civil utilizem os registros para estudos sobre a geopolítica e a cultura da Amazônia contemporânea.

A noite de lançamento contou com a presença de representantes dos movimentos documentados. O encontro reforçou o compromisso do curso de Jornalismo em não apenas observar a realidade, mas integrar-se a ela, estabelecendo uma relação entre a academia e a comunidade de Porto Velho.

Serviço - Exposição Fotográfica - Laboratório de Fotografia Documental (FotoDoc)

Visitação: de 14 de março a 10 de abril de 2026

Local: Teatro Banzeiros – Rua José do Patrocínio, 110, Centro – Porto Velho - RO

Entrada: Gratuita