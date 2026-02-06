Ezequiel Neiva confirma liberação de recurso para aquisição de tubos metálicos em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 06/02/2026 às 13h40
Parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem gerado resultados ao município (Foto: André Felliphy | Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou a liberação de recursos no valor de R$ 372.840,00 para a aquisição de tubos metálicos que serão destinados ao município de Governador Jorge Teixeira. O investimento atende a uma solicitação apresentada pelos colaboradores Andim Tavares e Celso Leite, com foco na melhoria da infraestrutura rural.
A utilização de tubos metálicos em aço corrugado representa uma solução moderna e durável para as vias vicinais, especialmente em regiões rurais onde o tráfego de produtores, estudantes e o escoamento da produção dependem de acessos seguros durante todo o ano. Esse tipo de estrutura reduz a necessidade de manutenção constante, amplia a vida útil das travessias e garante mais segurança e trafegabilidade, mesmo no período chuvoso.
De acordo com o parlamentar, os tubos metálicos em aço corrugado serão utilizados para a substituição de uma ponte de madeira localizada na Linha 619, que frequentemente apresenta problemas e compromete o tráfego da população. “Atendemos um pedido do Andim e do Celso no valor de R$ 372 mil para a compra de tubos metálicos. Essa ponte de madeira será substituída por tubos metálicos em aço corrugado, que vão durar muito tempo e garantir o livre trânsito de pessoas”, destacou Ezequiel Neiva.
O prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomaz, ressaltou a importância do investimento, especialmente para o setor rural do município. Segundo ele, a substituição das pontes de madeira é uma das principais necessidades da administração municipal. “Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva, ao Andim e ao Celso por vislumbrarem algo que vai ao encontro das nossas necessidades. Temos um grande problema com pontes, agravado pela falta de madeira no município, e nossos esforços têm sido para substituí-las. Cada ponte trocada é motivo de comemoração”, afirmou o prefeito.
Ezequiel Neiva também reforçou que o recurso já está disponível para a Prefeitura. “O projeto foi feito e o dinheiro já está na conta. Agora é transformar esse investimento em benefício direto para a população”, concluiu.
Foto: André Felliphy
