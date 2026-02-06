Educação de Espigão do Oeste conquista ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização

Publicada em 06/02/2026 às 14h28
A Prefeitura de Espigão D'Oeste por meio da Secretaria Municipal de Educação conquistou ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, um reconhecimento que celebra os esforços exitosos de municípios que transformam vidas através da educação.
Com uma pontuação de 121 pontos, nosso município prova que é possível garantir o direito fundamental à alfabetização para todas as crianças. Este selo não é apenas uma honraria, é a validação nacional do nosso compromisso inabalável com o futuro das nossas crianças.
Esse resultado é fruto do trabalho dedicado de educadores, gestores, famílias e de toda a comunidade espigãoense que acredita que educação de qualidade transforma realidades.
Estamos apenas começando. O melhor ainda está por vir!
