Irã e EUA se reúnem nesta sexta para discutir acordo nuclear após troca de ameaças militares

Publicada em 06/02/2026 às 15h28
Irã e Estados Unidos se reuniram nesta sexta-feira (6), em Omã, para discutir um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano, em meio a uma recente troca de ameaças militares entre os dois países.
O encontro começou pouco antes das 5h, no horário de Brasília, segundo a agência de notícias Reuters. Antes da reunião bilateral entre iranianos e norte-americanos, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se encontrou com o chanceler do Omã, Sayyid Al Busaidi.
Horas antes da aguardada reunião com os EUA Araqchi afirmou que o país estava pronto para defender seus direitos e que "entraria na diplomacia com olhos abertos e uma memória firme do ano passado".
"Os compromissos precisam ser honrados. Igualdade de posição, respeito mútuo e interesse mútuo não são retórica — eles são uma necessidade e os pilares de um acordo duradouro", afirmou.
▶️ Contexto: O encontro ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e do envio de reforços militares americanos para a região. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou preferir a via diplomática, mas disse que pode optar por uma ação militar caso não haja acordo.
Autoridades americanas e iranianas divergem sobre a pauta das negociações.
Os EUA querem limitar o alcance dos mísseis balísticos iranianos, acabar com o apoio de Teerã a grupos armados na região e interferir em questões internas do país.
Segundo a Casa Branca, Trump também quer “capacidade nuclear zero” do Irã.
O Irã defende que as conversas fiquem apenas entorno do programa nuclear do país.
O governo iraniano afirma que o programa nuclear tem fins pacíficos. Por outro lado, Estados Unidos e Israel acusam o país quer desenvolver armas nucleares.
Araqchi viajou para Omã na quinta-feira (5). Segundo o governo iraniano, o país participará das negociações com o objetivo de alcançar um entendimento “justo, mutuamente aceitável e digno” sobre a questão nuclear.
Araqchi deve se reunir em Mascate com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e com Jared Kushner, genro e assessor do presidente norte-americano.
