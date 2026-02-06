Segundo dia do Nodo Bioceânico amplia debates e avança na integração com países andinos e o estado de Rondônia

Publicada em 06/02/2026 às 15h45
Porto Velho sediou, na quinta-feira (5), o segundo dia da edição Rondônia Brasil do Nodo Bioceânico Central, reunindo o governo do estado, o governo federal e os governos da Bolívia, Chile e Peru para alinhar ações voltadas à integração logística e de infraestrutura, ao desenvolvimento econômico e à consolidação de novas rotas de escoamento da produção com acesso ao Oceano Pacífico. A programação do dia contou com painéis, mesas temáticas e reuniões simultâneas entre governadores e e representantes do Ministérios do Desenvolvimento e Ministério de Integração, voltadas à tomada de decisões estratégicas para a integração regional entre as nações.
O encontro tem o objetivo de fortalecer a articulação institucional entre os entes subnacionais e o governo federal, ampliar o diálogo internacional e consolidar Rondônia como elo estratégico do Corredor Bioceânico Central. A iniciativa é do governo de Rondônia, coordenada pela Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que atuam na condução das tratativas técnicas, institucionais e na atração de investimentos ligados à nova agenda logística e produtiva.
INTEGRAÇÃO REGIONAL
A programação do dia contou com o Painel 1 – Integração Logística Bioceânica e as Mesas Temáticas 1 e 2, com foco em Cooperação e Diplomacia para a Integração Regional e em Comércio Exterior, além de uma reunião estratégica de alinhamento entre governadores e ministérios.
Simultaneamente aos debates, foi realizada a Câmara Técnica 1 – Diagnóstico e traçado das rotas do Nodo Bioceânico Central, espaço de caráter executivo, mediado pela Sedec e acompanhado pela Sibra, para discutir a viabilidade da Ponte Binacional, o trâmite para inclusão do município de Costa Marques na rota e o detalhamento das estradas do Quadrante Rondon.
Participaram da câmara técnica representantes dos governos de Rondônia, Guajará-Mirim, Costa Marques, Arica (Chile), Beni, Oruro e Cochabamba (Bolívia), além de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a consolidação da rota pelo Pacífico representa um avanço estratégico para o estado e para os países envolvidos. “Estamos avançando na construção do Nodo Bioceânico Central, uma agenda estratégica que reúne autoridades de quatro países para discutir integração logística, desenvolvimento econômico e novas rotas de escoamento da produção. Essa rota vai reduzir em cerca de dez dias o tempo de transporte das cargas de Rondônia para o Oriente, o que significa menos custos e mais competitividade para os nossos produtores.”
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO
Ainda de acordo com o governador de Rondônia, a integração logística fortalece cadeias produtivas já consolidadas no estado, como: a piscicultura, a carne bovina, o café robusta amazônico, o cacau, a castanha-da-Amazônia, o arroz e a soja, além de abrir novas oportunidades de acesso aos mercados asiáticos, como China, Japão e Coreia. Ele frisou, também que a iniciativa beneficia não apenas Rondônia, mas a Bolívia, o Chile e o Peru ao ampliar a conexão comercial entre a América do Sul e o Pacífico.
Segundo o titular da Sedec, Lauro Fernandes, a articulação promovida pelo evento fortalece o ambiente de negócios e posiciona Rondônia como uma plataforma logística estratégica na conexão entre o Brasil e o Pacífico. “Rondônia já apresenta indicadores econômicos consistentes, com Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R$ 66,8 bilhões e crescimento contínuo da atividade produtiva, além de um recorde recente nas exportações que atingiram cerca de US$ 3 bilhões de dólares em 2025, resultado que reforça a competitividade do estado no comércio exterior”, afirmou.
Para o secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, João Villaverde, a integração construída entre governos é capaz de transformar a realidade econômica da região. “Essa parceria do governo federal com o governo de Rondônia, com os governos da Bolívia, do Peru e do Chile é transformadora. Rondônia já exporta mais de US$ 3 bilhões por ano e pode exportar muito mais. Quanto mais parceria entre os governos nacionais, estaduais, municipais e os países sul-americanos, mais rápido a integração acontece e mais resultados chegam à ponta, com emprego, novas ideias e novas oportunidades para a população”, destacou.
Na reunião entre os governos e representantes de ministérios para alinhamento institucional, participaram: o governador de Rondônia, Marcos Rocha; o governador do departamento do Beni, na Bolívia, José Alejandro Unzueta; o governador da região de Arica e Parinacota, no Chile, Diego Paco Mamani; o governador de Oruro, na Bolívia, Johnny Vedia Rodríguez; além do secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, João Villaverde.
PROGRAMAÇÃO
O Nodo Bioceânico Central segue nesta sexta-feira (6), em Porto Velho, e se consolida como uma das mais importantes agendas estratégicas de integração internacional para Rondônia, ao fortalecer a posição do estado como corredor logístico entre o Brasil e o Pacífico, ampliar a presença rondoniense nos mercados globais e criar bases concretas para um novo ciclo de desenvolvimento, geração de empregos e competitividade regional.
