Mestrado rondoniense de vigilância em saúde conquista premiação nacional do Ministério da Saúde

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde, com área de concentração em Vigilância em Saúde, desenvolvido pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), conquistou o 3º lugar nacional no Eixo Formação Acadêmica em Epidemiologia Aplicada, no Laboratório de Inovação em Saúde – Iniciativas Educacionais em Epidemiologia Aplicada aos Serviços de Saúde do SUS (EpiLab), promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).
A premiação reconhece experiências educacionais que contribuem para o fortalecimento da vigilância em saúde nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, 24 iniciativas foram homologadas no eixo, e a proposta desenvolvida em Rondônia se destacou pela integração entre formação acadêmica e necessidades reais dos serviços de saúde, sob coordenação da Agevisa/RO.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento nacional reforça a importância dos investimentos na qualificação dos servidores e na produção de conhecimento aplicado. “O governo do estado tem investido em ações que aproximam a ciência da realidade dos serviços de saúde, garantindo decisões mais assertivas e melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou.
FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O coordenador do Núcleo de Pesquisa da Agevisa/RO, Cesarino Aprígio, destacou que o resultado do EpiLab confirma a relevância do mestrado. “Essa premiação mostra que Rondônia está no caminho certo ao investir em uma formação qualificada, voltada para os desafios reais da vigilância em saúde e para o fortalecimento do SUS.”
O mestrado é fruto da cooperação entre a Agevisa/RO e o Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa integra as estratégias do governo do estado para consolidar políticas públicas baseadas em evidências científicas e fortalecer a atuação da vigilância em saúde.
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS
O EpiLab é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). As dez primeiras iniciativas de cada eixo, incluindo a proposta de Rondônia, participarão de webinários nacionais e de publicação temática, ampliando a visibilidade das experiências exitosas desenvolvidas no SUS.
